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Салат «Лаура»
Источник https://ok.ru/sekretdoma/topic/69584585482447
Ингредиенты:
●500 г охлажденных крабовых палочек
●4 отварных яйца
●1 банка зеленого горошка
●несколько маринованных огурчиков (по вкусу)
●2-3 яблока
●майонез
Приготовление:
Крабовые палочки и огурчики мелко нарезать.
Яйца и очищенные яблоки натереть.
Все ингредиенты смешать и заправить майонезом.
В этот салат также можно добавлять репчатый лук, предварительно ошпаренный кипятком, свежий огурец и китайскую капусту.
|Рубрики:
|Рецепты/Салаты
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