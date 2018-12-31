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Салат «Лаура»

Понедельник, 31 Декабря 2018 г. 07:43 + в цитатник

Источник https://ok.ru/sekretdoma/topic/69584585482447

Ингредиенты:

●500 г охлажденных крабовых палочек
●4 отварных яйца
●1 банка зеленого горошка
●несколько маринованных огурчиков (по вкусу)
●2-3 яблока
●майонез

Приготовление:

Крабовые палочки и огурчики мелко нарезать.

Яйца и очищенные яблоки натереть.

Все ингредиенты смешать и заправить майонезом.

В этот салат также можно добавлять репчатый лук, предварительно ошпаренный кипятком, свежий огурец и китайскую капусту.

Рубрики:  Рецепты/Салаты
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