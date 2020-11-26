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ЧЕБУРЕКИ ПО ОСОБОМУ РЕЦЕПТУ.

Суббота, 14 Ноября 2020 г. 14:47 + в цитатник

Источник https://vk.com/bookmarks?z=photo-46117626_457305840%2Falbum-46117626_00%2Frev

Такие чебуреки, а их ещё называют"крымскими", готовятся по особому рецепту. Весь секрет их в приготовлении теста. Оно получается слоёным. Пока не приготовите не поймёте, а попробовать стоит, поэтому знакомьтесь с рецептом и за готовку. Это очень вкусно! Поверьте!

Ингредиенты:

Одной порции будет мало, так что готовьте сразу две.

Итак, нужно взять
- 3 стакана муки,
- 1 куриной яйцо (желток),
- 1/3 ст стакана растительного масла,
- 3/4 стакана воды,
- 0,5 ч.л.соли

Фарш — обычный, секрет этих чебуреков в тесте, поэтому фарш для них можно взять по своему-вкусу ( фарш 70% свинины, 30% говядины) — 1 кг. Естественно в фарш добавляется лук, соль и перец.

Муку засыпаем в миску (можно просеять).

Отделяем желток от белка. Желток кладем в стакан и доливаем воды до 3/4 стакана, солим и перемешиваем.

Эту смесь мы льем тонкой струйкой в муку, постепенно размешивая муку круговыми движениями пока не начнут образовываться «мучные хлопья».

Теперь льем растительное масло и недолго замешиваем тесто.

Теперь смотрим на тесто: если оно крутое, добавляем еще немного воды. Сразу должно быть видно, что тесто получилось немного слоеное.

Кладем тесто в пакет и даем ему там полежать 30-40 минут. Теперь можно лепить чебуреки обычным для вас способом. Затем обжариваем их с 2 сторон и «Крымские чебуреки» готовы.

Рубрики:  Рецепты/Пирожки, пончики
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Процитировано 59 раз
Понравилось: 15 пользователям
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mtv59   обратиться по имени Воскресенье, 15 Ноября 2020 г. 12:18 (ссылка)
Спасибо!
Отличное тесто получилось!
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Четверг, 26 Ноября 2020 г. 16:50ссылка
Zharskaja
Я тоже пробовала. Очень даже неплохо.
Попробуйте еще вот этот рецепт http://velenocka.ru/post414262843/
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