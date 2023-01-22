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Дневник Zharskaja






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Обвязка горловины спицами. Отделка горловины. Ажурный узор. Горловина спицами.
Пятница, 03 Февраля 2023 г. 06:24 + в цитатник

Источник https://www.youtube.com/watch?v=caAoUfoomOQ



Рубрики:  Вязание/Азы вязания, мастер-классы

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Процитировано 7 раз
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"Let's knit series" Vol.3
Пятница, 03 Февраля 2023 г. 06:03 + в цитатник
Это цитата сообщения Gania [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Популярный японский журнал по вязанию представляет великолепные вязаные модели одежды и аксессуары, выполненные спицами. Выкройки и понятные схемы, предложенные к каждой модели, помогут вам без перевода связать любую понравившуюся вещь.

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Рубрики:  Журналы

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Пуловер. Крючок.
Пятница, 03 Февраля 2023 г. 06:02 + в цитатник

Автор: Юлия art knitting tsap https://www.instagram.com/art_knitting_tsap/

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Рубрики:  Вязание для женщин крючком/Джемпер, пуловеры,свитер

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Процитировано 17 раз
Понравилось: 8 пользователям
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МК комбинезона бычка-коровки, на куколку ростом 30см.
Пятница, 03 Февраля 2023 г. 05:55 + в цитатник
Это цитата сообщения сыненок [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

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Рубрики:  Вязание/Одежда для кукол

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Ажурный набор петель - Openwork set of loops
Пятница, 03 Февраля 2023 г. 05:47 + в цитатник
Это цитата сообщения зверобой [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

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Рубрики:  Вязание/Азы вязания, мастер-классы

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Понравилось: 2 пользователям
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Lady Boutique Series №613 1992
Понедельник, 30 Января 2023 г. 05:49 + в цитатник
Это цитата сообщения гилана [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Журнал по вязанию из Японии. В каждом выпуске журнала предложены 
великолепные современные проекты для вязания крючком и на спицах.
 В номере предложена коллекция женских моделей. 
 

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Рубрики:  Журналы

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Lady Boutique Series №887 1995
Понедельник, 30 Января 2023 г. 05:47 + в цитатник
Это цитата сообщения гилана [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Издательство: Boutique, Inc.
Язык: японский
Журнал по вязанию из Японии. В каждом выпуске журнала предложены
 великолепные современные проекты для вязания крючком и на спицах.
 В номере предложена коллекция женских моделей. 
 
 

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Рубрики:  Журналы

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Lady Boutique Series №8086 2021
Понедельник, 30 Января 2023 г. 05:45 + в цитатник
Это цитата сообщения гилана [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

 

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Рубрики:  Журналы

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Легкий пуловер из х/б ниток (азия)
Понедельник, 30 Января 2023 г. 05:21 + в цитатник
Это цитата сообщения tata-bel-62 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

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Рубрики:  Вязание для женщин спицами/Пуловер, свитер, джемпер,

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пуловер Rondo
Понедельник, 30 Января 2023 г. 05:18 + в цитатник
Это цитата сообщения lyiolik [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

описание https://modeli.cc/knittink/drops-139-20-рондо-топ/

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Рубрики:  Вязание для женщин спицами/Жилеты, безрукавки, топы

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Шапка Winter Lake
Понедельник, 23 Января 2023 г. 05:42 + в цитатник
Это цитата сообщения зверобой [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

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Рубрики:  Вязание/Береты, шляпки, шапочки, косынки

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Lady Boutique Series №840 1994
Понедельник, 23 Января 2023 г. 05:24 + в цитатник
Это цитата сообщения гилана [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Издательство: Boutique Inc.
Язык: японский
Журнал по вязанию из Японии. В каждом выпуске журнала предложены
 великолепные современные проекты для вязания крючком и на спицах. 
В номере предложена коллекция женских моделей.
 

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Рубрики:  Журналы

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Sabina №2 2014г
Понедельник, 23 Января 2023 г. 05:18 + в цитатник
Это цитата сообщения Gania [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Журнал по вязанию спицами и крючком. Модели женской одежды с описанием и схемами.

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Рубрики:  Журналы

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Sabina №8 2020г (German)
Понедельник, 23 Января 2023 г. 05:13 + в цитатник
Это цитата сообщения Gania [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Журнал  собрал исключительные, уникальные модели по вязанию для вашего творческого досуга.
В каждом номере около 30 моделей с инструкциями, схемами и выкройками - как для начинающих, так и для опытных вязальщиц.

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Рубрики:  Журналы

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НЕВЕРОЯТНАЯ ТУНИКА КРЮЧКОМ 🧚🏻 «МУЗА»
Понедельник, 23 Января 2023 г. 05:10 + в цитатник
Это цитата сообщения Belenaya [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]


Великолепный узор не оставит равнодушным никого: эластичный, роскошный и относительно простой.

Потребуется около 300гр (50гр/180м) пряжи на размер M-L. Крючок 5.0 (именно так!).
Автор использовала любимый немерсеризованный итальянский хлопок:

ДАЛЕЕ…

 

Рубрики:  Вязание для женщин крючком/Платья, сарафаны, туника

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Lady Boutique Series №8139 2021
Воскресенье, 22 Января 2023 г. 07:04 + в цитатник
Это цитата сообщения гилана [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Издательство: Boutique Inc.
Язык: японский
Журнал по вязанию из Японии. В каждом выпуске журнала предложены 
великолепные современные проекты для вязания крючком и на спицах. 
В номере предложена коллекция женских моделей для осени и зимы.
 

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Рубрики:  Журналы

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Venera № 3 1992г (рус)
Воскресенье, 22 Января 2023 г. 07:00 + в цитатник
Это цитата сообщения Gania [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Ретро-журнал, в котором много интересных моделей. Ко всем моделям даны описания на русском языке, выкройки и схемы.

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Рубрики:  Журналы

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Сабина №7 2020 Россия
Воскресенье, 22 Января 2023 г. 06:59 + в цитатник
Это цитата сообщения Gania [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Популярный журнал по вязанию. На его страницах представлены разнообразные модели для женщин всех возрастов, имеющих разный опыт вязания. Здесь вы найдете множество идей, как выглядеть модно и эффектно без особых затрат. Все модели представлены в нескольких размерах, поэтому женщины могут сами выбрать ту модель, которая подходит им наиболее удачно и соответствует их индивидуальному стилю.

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Рубрики:  Журналы

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Пуловер спицами.
Воскресенье, 22 Января 2023 г. 06:58 + в цитатник
Это цитата сообщения сыненок [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

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Рубрики:  Вязание для женщин спицами/Пуловер, свитер, джемпер,

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Сабина. Спецвыпуск №4 2020
Воскресенье, 22 Января 2023 г. 06:42 + в цитатник
Это цитата сообщения Gania [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Популярный журнал по вязанию. На его страницах представлены разнообразные модели для женщин всех возрастов, имеющих разный опыт вязания. Здесь вы найдете множество идей, как выглядеть модно и эффектно без особых затрат. Все модели представлены в нескольких размерах, поэтому женщины могут сами выбрать ту модель, которая подходит им наиболее удачно и соответствует их индивидуальному стилю. Тема спецвыпуска: Узоры на спицах.

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Рубрики:  Журналы

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