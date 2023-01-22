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Обвязка горловины спицами. Отделка горловины. Ажурный узор. Горловина спицами.
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Метки: обвязка края спицами
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"Let's knit series" Vol.3
Популярный японский журнал по вязанию представляет великолепные вязаные модели одежды и аксессуары, выполненные спицами. Выкройки и понятные схемы, предложенные к каждой модели, помогут вам без перевода связать любую понравившуюся вещь.
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Метки: lets knit series
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Пуловер. Крючок.
Автор: Юлия art knitting tsap https://www.instagram.com/art_knitting_tsap/
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Метки: пуловер крючок для женщин
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МК комбинезона бычка-коровки, на куколку ростом 30см.
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Метки: одежда для кукол
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Ажурный набор петель - Openwork set of loops
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Метки: набор петель
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Lady Boutique Series №613 1992
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Метки: lady boutique series
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Lady Boutique Series №887 1995
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Метки: lady boutique series
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Lady Boutique Series №8086 2021
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Метки: lady boutique series
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Легкий пуловер из х/б ниток (азия)
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Метки: джемпер спицы для женщин
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пуловер Rondo
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Метки: топ спицы для женщин
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Шапка Winter Lake
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Метки: шапочка спицы
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Lady Boutique Series №840 1994
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Метки: lady boutique series
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Sabina №2 2014г
Журнал по вязанию спицами и крючком. Модели женской одежды с описанием и схемами.
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Метки: sab rina germany
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Sabina №8 2020г (German)
Журнал собрал исключительные, уникальные модели по вязанию для вашего творческого досуга.
В каждом номере около 30 моделей с инструкциями, схемами и выкройками - как для начинающих, так и для опытных вязальщиц.
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Метки: sab rina germany
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НЕВЕРОЯТНАЯ ТУНИКА КРЮЧКОМ 🧚🏻 «МУЗА»
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Великолепный узор не оставит равнодушным никого: эластичный, роскошный и относительно простой.
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Метки: туника крючок для женщин
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Lady Boutique Series №8139 2021
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Метки: lady boutique series
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Venera № 3 1992г (рус)
Ретро-журнал, в котором много интересных моделей. Ко всем моделям даны описания на русском языке, выкройки и схемы.
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Метки: v erena россия
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Сабина №7 2020 Россия
Популярный журнал по вязанию. На его страницах представлены разнообразные модели для женщин всех возрастов, имеющих разный опыт вязания. Здесь вы найдете множество идей, как выглядеть модно и эффектно без особых затрат. Все модели представлены в нескольких размерах, поэтому женщины могут сами выбрать ту модель, которая подходит им наиболее удачно и соответствует их индивидуальному стилю.
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Метки: саб рина
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Пуловер спицами.
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Метки: джемпер спицы для женщин
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Сабина. Спецвыпуск №4 2020
Популярный журнал по вязанию. На его страницах представлены разнообразные модели для женщин всех возрастов, имеющих разный опыт вязания. Здесь вы найдете множество идей, как выглядеть модно и эффектно без особых затрат. Все модели представлены в нескольких размерах, поэтому женщины могут сами выбрать ту модель, которая подходит им наиболее удачно и соответствует их индивидуальному стилю. Тема спецвыпуска: Узоры на спицах.
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Метки: саб рина