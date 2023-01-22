Великолепный узор не оставит равнодушным никого: эластичный, роскошный и относительно простой.



Потребуется около 300гр (50гр/180м) пряжи на размер M-L. Крючок 5.0 (именно так!).

Автор использовала любимый немерсеризованный итальянский хлопок:



ДАЛЕЕ…

